Una gran controversia se generó en los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a lo sucedido en el enfrentamiento por la categoría de los 66 kg, en donde la boxeadora italiana Ángela Carini, decidió tirar la toalla cuando solamente habían pasado 46 segundos de la pelea, tras recibir un fuerte golpe de la argelina, Imane Khelif.

La polémica se dio por los altos índices de testosterona de Khelif, los cuales no le evitan poder participar de la contienda deportiva, en la que sigue en competencia y sigue en búsqueda de conseguir su gran objetivo, el cual es el de lograr una medalla olímpica para su país.

Se retira a boxeadora italiana

Por su parte, posterior a la controversial pelea que duró mucho tiempo, la italiana de 25 años, Ángela Carini, en medio de lágrimas, aseguró que tomó la decisión de retirarse del boxeo de manera definitiva, después de haberse rendido, asegurando que no se siente avergonzada por tirar la toalla, ya que lo hizo porque estaba recibiendo “golpes muy fuertes”.

“Ciertamente, no me avergüenzo, ¿de qué tengo que avergonzarme? ¿Porque me di por vencida por no poder luchar? Eso no es vergonzoso, al contrario. Ahora digo adiós al boxeo”, expresó inicialmente Carini.

Imane Khelif y Angela Carini enParis 2024. Foto: Imago.

Que después agregó sobre Khelif: “Me pregunté: ¿a quién me enfrento? Pero entonces no me corresponde a mí decidir. Quería sacar todo de mí, independientemente de la persona que tenía delante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces. No soy nadie para juzgar. No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido. Aunque me hubieran dicho que no peleáramos, no habría aceptado. Nunca me he rendido. No hubo ninguna irregularidad”.

El respaldo del COI a Imane Khelof

Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Olímpico Internacional se pronunció sobre lo ocurrido, en donde desmintió las falsas versiones que surgieron en las redes sociales, las cuales indicaban que Imane no era mujer, por lo que el COI indicó que la atleta argelina cumple con todos los requisitos para poder participar en su categoría.

“Toda persona tiene derecho a practicar el deporte sin discriminación. Todos los atletas que participan en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en las competiciones de boxeo olímpicas anteriores, el género y la edad de los atletas se basan en su pasaporte.

Hemos visto en informes información engañosa sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las dos atletas han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Campeonatos Mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y los torneos sancionados por la IBA”, dijo una parte del comunicado.