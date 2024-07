Se palpitan las actividades del BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024 y asoman algunas posibilidades de medalla de Mariana Pajón que ilusionan a Colombia. La delegación de nuestro país compite con todo el optimismo posible para hacer historia en la capital francesa y obtener los récords y los oros, y las medallas de plata y bronce. Al hablar de las justas olímpicas, hay que hacer énfasis a la hermosa historia que ha construido Mariana Pajón, una de las mejores bicicrosistas de la historia.

Mariana Pajón es considerada una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia. Es múltiple medallista olímpica: dos oros (Londres 2012 y Río 2016) y una plata (Tokio 2020). Palmarés que es suficiente para quedar en lo más alto del país. Por si fuera poco, la deportista antioqueña tiene como objetivo volver al podio en París 2024 en la prueba femenina del BMX. Con su equipo de trabajo, alista todo para que esto pueda ser posible.

Mariana Pajón con Carlos Ramírez, dos opciones de medalla para Colombia en París 2024. Oficial Mariana Pajón.

Pese a la ilusión que hay por Mariana Pajón en Colombia, las alarmas están encendidas por su presente. La deportista colombiana tiene un grave problema físico en París y las molestias le han forzado en las pistas. Este es el único inconveniente que tiene la deportista a solo días de la prueba femenina.

Francia, la segunda casa de Mariana Pajón tras Colombia

Cabe recordar que Francia es un lugar muy especial para Mariana Pajón, gran parte de su familia está en este país, su esposo es francés y una medalla en París significaría mucho para su vida. En tierras francesas fue su matrimonio y se podría decir que es su “segundo hogar”.

En diálogo con El Tiempo, Mariana explicó que tuvo que posponer una delicada operación por una lesión en uno de sus codos, todo para poder representar a Colombia en los Juegos Olímpicos y tratar de dar una alegría más.

Las lesiones que perjudican a Mariana Pajón

La deportista ha presentado una serie de fracturas que hacen dudar de la posibilidad de medalla en París 2024. Mariana Pajón cumplió con un nuevo ciclo olímpico con muchas dificultades y las caídas de los últimos meses complican su actividad en las pruebas femeninas del BMX. Aunque no se descartan sorpresas.

“Me fracturé el codo, así que tengo en este momento una lesión grande por una caída que tuve en el campeonato mundial. También me fracturé los ligamentos en uno de los dedos y otras cositas más, pero vamos mucho mejor”, dijo Mariana Pajón sobre sus lesiones.

“Yo me siento muy bien, la preparación ha sido muy positiva. He crecido muchísimo como deportista, la madurez y las experiencias me van a ayudar para llegar a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera. He dado el 100% en los retos importantes que he tenido y los he sacado adelante. Todo muy bien”, aseguró Mariana Pajón.

La operación que Mariana Pajón pospuso para poder competir en París 2024

En diálogo con El Tiempo, Mariana Pajón dio detalles de sus lesiones y cómo lleva los dolores a cada una de las pruebas. Dijo que es un proceso muy complicado y que con su equipo optó por aplazar su paso por el quirófano con la firme intención de pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos.

“Me ha costado mucho después de la lesión en el codo derecho. Me ha tocado aguantar mucho dolor y luego la articulación se limitó, por lo que no ha sido ideal realizar las carreras y los entrenamientos. Analizamos muchas opciones. Ir al quirófano era una, pero decidimos aguantar porque los tiempos para los Olímpicos no nos daban. Habría sido más complicado si me hubiera operado”, dijo Mariana Pajón en diálogo con El Tiempo.

“No puede llegar uno con dolores a eventos como este, pero en diciembre me sentí y lo acepté. Dije: así me toque apretar y hacer mucha fuerza, acepto el dolor y solté la carga que podía. Me da angustia llegar así a estos Juegos, pero es la realidad. Tengo fe de que todo saldrá bien”, puntualizó Mariana.

La competencia femenina del BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzará el jueves 1 de agosto a las 13:20 de Colombia. Se estarán desarrollando los cuartos de final, donde clasifican las 16 mejores a la instancia de semifinales.

La siguiente instancia de esta competencia tendrá lugar el viernes 2 a las 13:20 de Colombia. La definición por las medallas se disputará ese mismo viernes, a las 14:50 (hora colombiana).