La participación de supuestas boxeadoras transexuales ha sido la gran polémica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Imane Khelif y Yu Ting Lin han estado en el ojo de las críticas por sus niveles de testosterona y ahora el Comité Olímpico Internacional (COI) ha tomado una decisión.

La participación de Imane Khelif y Yu Ting Lin en los Juegos Olímpicos ha desatado las críticas. La argelina y la taiwanesa vienen arrasando en el boxeo femenino, luego de que no superaran las pruebas de género por sus altos niveles de testosterona.

De momento, no hay evidencia cierta que certifique si se trata de atletas transexuales o si se trata de mujeres biológicas con hiperandrogenismo. En cualquier caso, muchos consideran que estas cuentan con ventajas deportivas e incluso sostienen que atenta contra la seguridad del resto de las competidoras.

Fuertes presiones sobre el COI

La situación ha desatado una gran oleada de críticas contra el COI por no haber realizado pruebas exhaustivas sobre la condición biológica de sus competidoras. De hecho, Imane Khelif fue descalificada del Mundial de Boxeo por no haber superado las pruebas de género.

Yu Ting Lin (Getty)

El doctor Ioannis Filippatos, ex presidente del Comité Médico de la IBA (Asociación Internacional de Boxeo) y ginecólogo fue contundente al hablar sobre el tema. “La medicina es conocimiento, no es opinión… Un pasaporte puede darnos la oportunidad de ser hombres y, mañana, cuando vuelva a Atenas, puedo ir a mi gobierno y cambiar mi nombre de Ioannis a Ionnia. ¿Eso significa que mañana seré una mujer? Por favor. La naturaleza y el mundo biológico no cambian“.

La decisión del COI

En sus pronunciamientos públicos, el COI ha defendido la participación de Imane Khelif y Yu Ting Lin. Sin embargo, las presiones parecen ir haciendo efecto y los organizadores de los Juegos Olímpicos habrían encontrado la manera de librarse de la responsabilidad.

Mark Adams, portavoz del COI ha asegurado en conferencia de prensa que, de momento, la IBA no está preparada para tomar el control total del boxeo. Sería este el motivo por el que el Comité se ha encargado de la totalidad de la organización de los clasificatorios tanto para Tokio 2020 como para París 2024.

En este sentido, la propuesta del COI implica que otra organización se encargue de la organización del boxeo con un reglamento claro para la próxima edición de los Juegos Olímpicos. De lo contrario, la disciplina sería excluida para Los Ángeles 2028.