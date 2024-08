Se le escapó la medalla a Flor Denis Ruiz en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta colombiana estaba en la baraja de candidatas a la medalla oro en esta prueba, que pertenece a la familia de los lanzamientos del atletismo mundial. Con la jabalina, la deportista vallecaucana no descartaba subirse a lo más alto del podio y darle otra alegría a Colombia.

Las cosas no fueron como se esperaba y fue en la primera parte de la competencia en la que prácticamente se definió el podio. En sus demás lanzamientos, Flor Denis Ruiz no pudo superar sus propios números y finalizó en la quinta posición con un merecido diploma olímpico.

Flor Denis Ruiz colocó una distancia de 63 metros, quedando a 68 centímetros del bronce y 93 de la medalla de plata. La vallecaucana logra otro diploma olímpico que demuestra grandes expectativas para la vuelta a las competencias en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La checa Nikola Ogrodníková fue tercera con 63.68 y la medalla de plata fue para la sudafricana Jo-An van Dyk. El oro fue indiscutido para la japonesa Haruka Kitaguchi, quien se anotó una distancia de 65.80 m.

Tras el diploma olímpico, Flor Denis Ruiz se mostró autocrítica y no colocó excusas. Dijo que era su día, el clima estaba perfecto y que simplemente se le escapó la medalla en medio de un nivel altísimo.

“No tengo ninguna excusa. El día era perfecto, el clima estaba perfecto. Físicamente, estaba en óptimas condiciones, me sentía bien, estaba tranquila. Simplemente, no lo logré. Lanzaba la jabalina con toda mi fuerza, pero no corría. Era mi día y perdí la medalla”, dijo Flor Denis Ruiz.

“Al mirar las marcas con las que se ganó, no lo podía creer. Perdí la medalla, hoy era mi día. Me da tristeza, claramente. Si no gané la medalla fue por algo. Soy una mujer berraca y no me voy a derrumbar por una derrota. A Colombia le digo que tenemos que mirar para adelante”, agregó la atleta de Pradera (Valle del Cauca).