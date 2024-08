La preparación de un atleta olímpico es demasiado exigente. Un deportista se prepara durante 4 años para tener una sola salida y que esta cumpla con las expectativas para pelear por una medalla. Ese entrenamiento, muchas veces, es desgarrador y no tiene piedad con las personas que se someten al mismo. La responsabilidad se paga caro y eso estuvo muy cerca de pasarle factura a Yeison López.

El ciclo olímpico es largo y en medio de este ocurren demasiadas cosas. Yeison López pudo llegar a París 2024, pero tres semanas antes de la competencia su entrenamiento tuvo que detenerse. Él mismo lo confesó luego de que lograra colgarse la medalla de plata, en la Halterofilia 89kg. A los Juegos Olímpicos no llegó en su mejor forma, pero aun así dio pelea y se subió al podio de forma heroica.

La dura revelación de Yeison López tras ganar la Plata en París 2024

Con la medalla en el pecho y la satisfacción del deber cumplido, llegó el momento para que Yeison López tuviera su descargo. Un merecido desahogo. Llevaba muchos años luchando para demostrar su talento en el levantamiento de pesas y el día de la consagración llegó. Tras un largo camino en silencio, habló y confesó que estuvo muy cerca de retirarse de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Les cuento algo… No ha sido fácil, hace tres semanas mi sueño se veía que se me iba de las manos, porque tuve una lesión en la espalda. Me tocó parar aproximadamente dos semanas y mi preparación se cortó. Eso solo lo sabía mi hermano, mi hermana y mi novia. Ellos solo sabían esa molestia, no quise decirle a más nadie porque era sinónimo de preocupación. No ha sido fácil”–

Yeison López, medallista de plata en los JJ.OO París 2024. / COC.

Décima medalla histórica para la Halterofilia colombiana en Olímpicos

La medalla de plata de Yeison López será inolvidable y pasará a la historia de la Halterofilia nacional. Con esta presea plateada, el Levantamiento de Pesas se sigue consolidando como uno de los deportes insignias en el país. Con el chocoano de 24 años, ya son 10 los atletas cafeteros que han logrado colgarse un metal en las Olimpiadas en esta disciplina. Bajo el marco de las mayores justas deportivas del mundo.

Listado completo de todas las medallas de Halterofilia para Colombia en Juegos Olímpicos: