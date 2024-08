La razón por la que la colombiana Valentina Acosta no está en los Juegos Olímpicos

Se disputan los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde la ilusión de los colombianos es que el país tenga una buena participación y pueda conseguir algunas medallas en las diferentes disciplinas, pero además, que los deportistas ganen la experiencia suficiente de cara al futuro, teniendo en cuanta que muchos de ellos son muy jóvenes.

Una de las grandes ausentes por Colombia para esta edición de los JJ. OO., es la tiradora con arco Valentina Acosta, deportista que en los pasados Juegos de Tokio 2021, se ganó el corazón de los colombianos, no solamente por su belleza, sino por su talento, pero lastimosamente no logró avanzar hasta las fases finales.

¿Por qué no está Valentina Acosta en París 2024?

Muchos esperaban que los Juegos Olímpicos de París 2024 fuera la revancha para Valentina Acosta, pero lastimosamente, la tiradora con arco no está en esta edición de la cita deportiva, siendo una de las grandes ausentes de Colombia, uniéndose a la lista como los casos de Yuberjen Martínez, Caterine Ibargüen, entre otros, cada uno por un motivo diferente.

En el caso de Valentina, la arquera sigue compitiendo, pero desafortunadamente no le alcanzó para clasificarse a París 2024, por lo que, de momento, se espera que la deportista siga retomando su nivel y pueda representar al país en el 2028.

Foto: Instagram, Valentina Acosta.

El presente de Valentina Acosta

Cabe recordar que tras Tokio 2021, Valentina tomó la decisión de parar por un momento su carrera deportiva, por lo que estuvo cerca de dos años sin competir y solamente hasta el 2023 fue que retomó la competición, por lo que de a poco ha ido recuperando su nivel de competencia en el pasado Panamericano que se disputó en la ciudad de Medellín, en donde no logró su cupo a París 2024.

“La sensación de disparar fue algo que no había tenido antes, sobre todo en la parte técnica y la paz mental que sentí. La pausa que tuve me ayudó a encontrar calma, control, y me volví a emocionar, sobre todo cuando se compite”, dijo la pereirana, sobre lo que fue su para en las competencias y ahora esperar seguir retomando su nivel.