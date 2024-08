Desde Cúcuta, Jossimar Calvo felicitó a Ángel Barajas tras la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Dos carreras paralelas, se conocen a la perfección y hasta han tenido los mismos entrenadores. Calvo no pudo clasificar a París 2024 luego de no superar el corte en el Mundial de Gimnasia de Doha, a comienzos de 2024, además de algunas lesiones.

Un oro que seguramente estará cerca en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que Ángel Barajas abrió una hermosa página de la gimnasia colombiana y el futuro es bastante prometedor. Le esperan varias paradas mundiales y un ciclo olímpico que lo puede catapultar como el mejor gimnasta en Latinoamérica. No hay duda que este chico de 17 años sigue los pasos de Jossimar Calvo, uno de los pioneros de este deporte en tierras colombianas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.