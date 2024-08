“Cada sacrificio va a valer la pena más adelante, ser obediente tarde o temprano dará los resultados por sí solos. El profe es como un papá (Jairo Ruiz). Queríamos hacer la rutina completa. Sabíamos que haciéndola completa el resultado se daba. Estamos felices. A Dios, no me puedo alejar de Él, a mi familia, a mi mamá, que hizo un sacrifico para venir. A todo Colombia, a las empresas que nos han patrocinado siempre”.

“Pensé hacer otro elemento, pero estaba feliz porque tenía todo, aunque me demoré en salir. Muchas gracias por el apoyo a la distancia, se siente ese amor y cariño. Gracias por estar pendiente en todo momento”.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.