Desde esta medalla, Ángel Barajas comenzará un ciclo olímpico con la firme intención de continuar mejorando y convertirse en el mejor gimnasta de Latinoamérica, para llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, con todo el favoritismo para pelear por el oro y que no se le escape por detalles en ejecución o dificultad en el ejercicio. Por lo visto y por los excelentes resultados en París, este deportista tiene un panorama más que alentador para fortalecer esta disciplina en el país y arrasar en las diferentes pruebas de la región.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.