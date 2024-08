Ingrit Valencia. La boxeadora tiene muchas opciones de medalla para Colombia, ya que en Río 2016 fue medallista de bronce. Es firme candidata en la categoría 50 kilogramos femenino y el combate Monique Suraci promete ser emocionante. Otra candidata para la IA de Meta es Lorena Arenas. La atleta es una figura internacional y ostenta el récord nacional en 20 kilómetros – marcha. No hay que olvidar que en Tokio 2020, Arenas ganó la medalla de plata, destruyendo los pronósticos. Se mantiene en la baraja.

La IA de Meta pone a la ciclista Mariana Pajón como una de las deportistas más destacadas en la historia del Comité Olímpico Colombiano y no la descarta en el podio en el BMX Femenino. “Ganó la medalla de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En Tokio 2020, Pajón terminó ocupando el segundo lugar, obteniendo así su tercera presea, primera de plata”.

Cabe recordar que la Inteligencia Artificial no puede predecir con exactitud eventos que ocurrirán, en futuro. Mejor, se basa en resultados, enfrentamientos, análisis, datos e información y arroja una conclusión que puede ser muy cercana a la realidad. Además, los deportistas que se mencionan sí están bajo la mira de delegaciones internacionales y se deberá tener cuidado con sus actuaciones.

Mariana Pajón en competencia en los Juegos Panamericanos 2023. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Avanzan las actividades en los Juegos Olímpicos de París 2024 y comienzan a asomar algunas leyendas y cartas del deporte colombiano que no descartan sumar medallas y darle alegrías a Colombia. Las figuras del deporte nacional se dan cita en Francia y esperan quedar en lo más alto de los Juegos Olímpicos.

