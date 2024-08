Yeison López manda contundente mensaje tras enterarse del recorte presupuestal en 2025

Vale resaltar que el deporte es un elemento clave para los temas sociales en Colombia, y no es para menos la preocupación de dirigentes, técnicos y atletas, c omo es el caso de Yeison López o incluso el entrenador de Ángel Barajas, Jairo Ruiz, quien también rechazó el anuncio. Seguramente, muchas disciplinas necesitarán más apoyos de las empresas privadas.

“No me agrada involucrarme en cuestiones políticas, pero mi llamado es que hemos hecho una representación en los Olímpicos y el presupuesto debe mantenerse e incluso mejorar, hay muchos niños que tienen ese sueño, y la verdad es que ese recorte sería algo malo para nosotros los deportistas”, indicó Yeison López.

Yeison López, pesista colombiano. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

