El delantero Ricardo 'Caballo' Márquez deja Millonarios sin pena ni gloria y vuelve a Unión Magdalena, club que lo mostró en el fútbol colombiano y que incluso lo catapultó en las selecciones juveniles de Colombia. El delantero tuvo total confianza desde su llegada a Bogotá, pero a medida que pasaba el tiempo, le fue costando.

En cuestión de tiempo, Ricardo Márquez fue desapareciendo del radar y fue quedando en la suplencia, con pocos minutos como titular. No pudo explotar con goles pese a que era de la confianza del entrenador Alberto Gamero. En la hinchada, ya era uno de los más resistidos y al final tuvo que volver a Unión Magdalena.

Ricardo Márquez fue presentado oficialmente en el equipo samario, en Millonarios disputó 59 partidos y marcó 7 goles. En medio de su presentación en Unión Magdalena, 'Caballo' fue sincero y confesó cómo fue su paso por el gigante azul y en sus propias palabras, no tuvo reparo al decir que no le fue bien.

"Tenía 21 años cuando me fui, era una joven promesa que apenas estaba comenzando. Estuve en Millonarios con un gran técnico y en un gran club, el más grande de Colombia, fue una responsabilidad grande y difícil. No me fue muy bien, pero aprendí otras cosas. Ahora soy más maduro, estoy más centrado en el fútbol, tengo mejores movimientos y más técnica. No soy el mismo joven de antes y espero salir adelante con este proyecto. Quería y anhelaba volver a Unión", dijo Ricardo Márquez en rueda de prensa.