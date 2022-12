Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, es uno de los que más despierta polémica con sus opiniones, no tiene filtro y suele decir las cosas como las siente, tiene muchos seguidores que lo apoyan y otros que no.

Esta vez habló sobre la final de la Liga Colombiana 2022-II, los equipos finalistas ya quién quería ver disputando el título: “siempre he creído y creeré, con el respeto que me merecen Pereira y Medellín, que el equipo que mejor había hecho las cosas, durante el último tiempo, había sido y es Millonarios. Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores”.

Uno de los puntos que más polémica terminaron fue cuando se refirió a Medellín y Pereira: “con todo respeto, creo que tienen menos que varios equipos del Fútbol Colombiano. Lo del Medellín ha sido imperfecto, altas y bajas, y lo del Pereira, una patriada y un gran esfuerzo; de estar peleando el descenso, hicieron un equipo normal, con muchos problemas defensivos, porque los vi perder mal con Unión Magdalena y perder mal en Bogotá, mostrando que no tienen un funcionamiento muy 'aceitado'”.

Cerró con una frase en la que se ratificó en su posición: “sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar nada a la gente de Medellín ya la del Deportivo Pereira, pero no estoy para hacer amigos ni para hacer periodismo social. Yo tengo que decir lo que he visto, lo que siento y ser coherente con lo que he dicho. No puedo salir con una 'babosada', tengo que decir lo que ha dicho todo el tiempo mi pensamiento”,