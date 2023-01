Carlos Antonio Vélez criticó a Leo Castro por no celebrar con Millonarios

Millonarios venció 3-2 a Pereira en su debut de la Liga Colombiana 2023-I. Leonardo Castro fue la gran figura con un doblete que le dio la victoria a su nuevo club. En las dos ocasiones, el jugador tomó la decisión de no celebrar, aunque finalizado el partido indicó que Pereira es el equipo de sus amores, pero que estaba haciendo su trabajo.

Al no celebrar, inmediatamente le cayeron las críticas por parte de varias personas, una de ellas fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien siempre ha tenido clara su postura en este tema y es que el jugador se debe al equipo que le paga. Claramente lo hizo saber en plena transmisión, primero con el 2-1.

“Gol de Castro y, como todos, en medio de ese populismo, le pide perdón a los hinchas del Deportivo Pereira. Leonardo: Te está pagando Millonarios, celébralo. 2 a 1 gana Millonarios, al Deportivo Pereira, en Pereira…”

Luego, en el 3-1, cuando el jugador ‘embajador’ volvió a anotar y a pedirle disculpas a la afición del Pereira: “gol de Castro y, otra vez, presenta excusas. Y yo le diría al presidente Camacho que le descuente unos pesitos, que se los pague el Pereira. 3 a 1 gana Millonarios, en condición de visitante”.

Otro de los reconocidos periodistas que se unió al debate fue Juan Felipe Cadavid, quien aseguró que el jugador celebra como quiere en donde quiere: “Leo Castro no celebra y ofrece excusas a la afición. Yo siempre he creído que el futbolista, autor del gol, celebra como le da la gana, como él quiera, desee y lo sienta. ¿Por qué lo vamos a obligar a celebrarlo a rabiar, o a no celebrarlo? Él verá…”