David Silva es uno de los líderes de Millonarios no solamente dentro de la cancha, sino que también afuera, guiando con su experiencia a los futbolistas más jóvenes del club capitalino, es por esto que se ha ganado el cariño de los hinchas, los cuales desean verlo levantando un título de la Liga Colombiana con la camiseta 'azul'.

El volante habló para el canal del club, 'Millos TV', allí se refirió a la responsabilidad que es vestir la camiseta del cuadro 'embajador', pero conmovió a los hinchas indicando que su sueño es quedar en la historia de la institución, algo que no es nada fácil, pero que espera y se le pueda cumplir, deseo que también tiene la fanaticada.

“Entrar a todos los partidos es una responsabilidad muy grande. La idea es dejar algo y quedar en la historia de este hermoso club, algo que no es fácil”, dijo 'Maca' al canal del club bogotano, mientras estaba en el camerino, tras la victoria por 2-0 ante el Deportivo Pasto, juego que estaba aplazado por la primera fecha del campeonato.

Silva aseguró que su idea es disfrutar de su estadía en Millos, pero confesó que no es algo fácil cuando no se dan las cosas: “Trato de disfrutar de estar en Millonarios. Aunque a veces uno pierde la paciencia porque uno la embarra o porque no salen las cosas, si uno lo disfruta ayuda a los demás”.

Aquí el video con las palabras de David Silva: