Millonarios mostró nuevamente una cara muy floja en su rendimiento futbolístico, en esta ocasión en el empate ante Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024, razón por la que sus hinchas salieron muy molestos, cuestionando el nivel de los jugadores y el planteamiento del entrenador Alberto Gamero.

Pero las malas noticias para el ‘embajador’ no fueron solamente por su nivel, sino que también por los problemas físicos de varios de sus futbolistas, siendo Daniel Cataño el que más preocupó, debido a que salió sustituido en el primer tiempo por David Silva y mostrando muchos gestos de dolor, por lo que la duda está en conocer cuánto tiempo será su recuperación.

Lo que dijo Alberto Gamero de la lesión de Daniel Cataño

Después del final del compromiso, Alberto Gamero se refirió sobre la lesión de Cataño, de la que aseguró que parece no ser muy grave, debido a que lograron sacarlo a tiempo: “Daniel Cataño es una lesión en el aductor izquierdo, no es la misma. Sintió una molestia, pero según hablamos con los médicos no fue algo a fondo”.

Por su parte, el periodista Alexis Rodríguez contó en el canal Win Sports, todo indicaría que la lesión de Cataño sería de una recuperación corta que solamente le tomaría algunos días y no semanas, lo que sería algo muy positivo para el equipo y el futbolista, aunque se espera que se le realicen los respectivos exámenes para conocer un tiempo definitivo.

Daniel Cataño de Millonarios por la fecha 11 ante Jaguares de Cordoba por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

Daniel Cataño habló de su recuperación

En zona mixta ante los medios de comunicación, Cataño habló de su lesión, de la que dijo sentirse “un poco frustrado, no queremos pasar por esto y más, tras salir de una lesión, creo que da como ese sin sabor, pero confiando en dios de que las imágenes y exámenes salgan bien. Que sean positivas, para el menor tiempo posible”.

Y después agregó sobre lo que sintió al momento de la lesión: “Fue raro, porque creo que cuando iba cayendo como que sentí un mal movimiento, golpeo contra la cancha y en ese momento se me afecta el aductor. Creo que es una buena sensación que tenemos entre todo. Eso nos anima y que solo sea una contractura, que no sea larga la recuperación”.

