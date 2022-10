Carlos 'El Pibe' Valderrama, uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, habló de Millonarios, dio sus opiniones sobre el equipo azul y no se guardó absolutamente nada. El exjugador, con su habitual estilo, explotó contra los futbolistas del club 'Embajador'.

Vale resaltar que Millonarios lleva siete partidos sin ganar, contando un juego de Copa Colombia contra Junior y seis de Liga, donde aparecen un clásico contra Santa Fe, empate con el descendido Patriotas Boyacá y una dolorosa derrota ante Deportivo Pereira. Está obligado a ganar.

Eso sí, 'El Pibe' le dio el respaldo a Alberto Gamero y no tuvo dudas en señalar el mal momento y culpó a los jugadores del equipo azul. "No puede ser posible que Millonarios haya jugado tan bien y ahora tiene siete partidos que no juegan bien y no gana. Tienen que ganar, ahí hay algo", dijo el exjugador.