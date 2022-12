Alberto Gamero, en rueda de prensa, tras quedar sin opciones de final en la Liga Colombiana II-2022, se refirió al fichaje de Leonardo Castro en Millonarios para 2023. El delantero del Deportivo Pereira es uno de los mejores jugadores del año en el FPC y el club azul le sigue la pista.

Es que Leonardo Castro es el alma de este sorprendente Deportivo Pereira que gracias a sus goles logró un histórico paso a la final de la Liga Colombiana II-2022. La primera vez en la historia que este club jugará la instancia definitiva por el máximo título del fútbol colombiano. Enfrentarán al Medellín.

Y por si fuera poco, es el actual goleador del torneo con 14 anotaciones, prácticamente inalcanzable y será el Botín de Oro. Este es el jugador que quiere Millonarios para reforzar el ataque el próximo año. Alberto Gamero dio pistas lo que sería un fichaje top en el fútbol colombiano para 2023.

"Hay dos clubes en participación. No es que Castro venga para acá o que hayamos hablado con él. Quien diga que no quiere a Castro, está loco, quien no quiere al goleador del fútbol colombiano. Si me dice que quiero a Castro, obvio, pero tiene competencia. No queremos interferir. Medellín tiene jugadores que son solicitados, al igual que en Pereira", dijo Gamero sobre el Leonardo Castro.