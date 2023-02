El jugador Jorge Arias, reciente incorporación de Millonarios, es la causa de un grave problema entre Olimpia de Paraguay y Junior de Barranquilla. Hay una demanda de por medio ante la FIFA por una deuda que desde Asunción no han pagado. El club barranquillero exige la cancelación total.

Vale resaltar que este jugador le pertenecía a Junior de Barranquilla y al no renovarse el contrato, Jorge Arias quedó como jugador libre y firmó con Millonarios. Actualmente, entrena con el club embajador y se centra para lo que será la temporada 2023. Eso sí, dejó un gravísimo problema entre Olimpia y Junior.

Todo comenzó cuando el jugador fue a Olimpia en condición de préstamo desde Junior de Barranquilla en 2018. El trato se hizo sin problema, pero hubo un problema y desde el club barranquillero tuvieron que ir a la FIFA, se interpuso una demanda donde se exige el pagó de la última cuota de dicha cesión.

Según medios paraguayos, la deuda rodea los 300 mil dólares. El problema no para ahí, pues Olimpia deberá cancelar el monto total para poder contratar jugadores en este 2023, hasta que no pague, no podrá salir al mercado de pases. Mientras Junior espera el dinero desde Asunción, se centra en la Liga Colombiana I-2023.