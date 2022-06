El periodista Jorge 'Patrón' Bermúdez no se guardó nada y criticó a Millonarios tras la eliminación en la Liga I-2022. El equipo azul quedó fuera de la lucha por el título luego de empatar 0-0 ante Atlético Nacional, por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano.

Por supuesto que es un resultado que no deja para nada contentos a los hinchas de Millonarios, que se ilusionaron y vieron cómo el equipo clasificaba a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022 siendo primero en el 'todos contra todos'. En el Grupo A, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definirán quién será el finalista.

"Campeones morales, entonces, campeones sin copa y sin vuelta olímpica. Millonarios no ha podido porque es limitado en su estilo de juego. Ante Junior, cuando le pasaron encima y lo dominaron, no fue bueno defendiendo. No ganan porque cuando los ponen a hacer otra cosa no tienen el recurso, lo que sí hacen en Junior, Tolima y Nacional", dijo Jorge Bermúdez en el programa Equipo F de ESPN.