Millonarios firma un nuevo fracaso en el proceso de Alberto Gamero. Por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 recibió en El Campín a Palestino de Chile. El que era considerado ‘La Cenicienta’ del grupo, se salió con la suya. El ‘Embajador’ tenía todo el panorama para revivir, pero las cosas salieron mal y en la agonía del encuentro, el club chileno decretó el 1-1 final.

Este resultado significa la eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores 2024, un torneo esquivo durante años. Es otro fracaso apenas en fase de grupos y los ojos se colocan en el proceso de Gamero, que ya comienza a ser visto con otros ojos por los especialistas y las críticas no se han hecho esperar.

En esta ocasión, el que se despachó con duras palabras fue Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien aprovechó la oportunidad y colocó el proceso de Gamero al paredón. Habló de “mentiras” y que el DT solamente funciona para el torneo local. Comentó que al estratega samario y a los directivos de Millonarios, “se les ha caído la careta”.

En vivo en ESPN, Jorge Bermúdez dio las razones del fracaso de Millonarios y aseguró que Alberto Gamero ha mentido durante el proceso, que ya lleva cuatro años, tres títulos y sin mucho protagonismo internacional.

“Ahí se demuestra que jugadores sí hay. La plantilla no es de once, hay veinticinco registrados, lo que pasa es que el técnico no les da la oportunidad. Él quiere ir a la fija con once jugando 100 partidos en un año y medio, eso es imposible. Ahí hay un problema de planificación, de manejo y de cargas por parte del técnico, eso es absolutamente cierto y el señor Gamero se tiene que revisar en eso. Yo también escuché la entrevista con César Augusto y la verdad es que ya entiendo por qué Millonarios está como está, por todas esas mentiras que se mete el señor Gamero”, dijo Jorge Bermúdez en ESPN.