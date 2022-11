Millonarios cayó este miércoles ante Deportivo Pereira en condición de visitante en partido de la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2022-II. El conjunto ‘embajador’ iba por una victoria que lo acercara a la final, inició ganando, pero poco a poco se fue viendo superado por el rival que terminó remontándole.

Los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron algunos puntos altos, pero otros que no brillaron y no pudieron encontrarse en ningún momento durante los 90 minutos. Con este resultado, el cuadro capitalino se ve obligado a ganar los dos partidos que le restan para avanzar a la gran final y disputar la estrella de navidad.

Le restan los juegos ante Junior en condición de local e Independiente Santa Fe, también en El Campín, pero como visitante. Recordemos que el rival de patio tiene la ventaja por el punto invisible, igual sigue dependiendo de sí. En Bolavip, como es costumbre, calificamos uno a uno el rendimiento de los jugadores ‘embajadores’.

Álvaro Montero (7.5): fue el mejor jugador de la cancha en Millonarios. Apareció en varias oportunidades con grandes atajas, aunque recibió dos goles, en ninguno tuvo alguna culpa.

Israel Alba (4): el lateral derecho tuvo uno de los partidos mas discretos desde que llegó a Millonarios. Si bien, nunca se le niega la entrega los 90 minutos, estuvo errático en el frente de ataque. En defensa tuvo un juego para el olvido, anotó un autogol y le ganaron varias veces la espalda.

Andrés Llinás (4.5): el central se vio incomodo, nunca logró conectarse con el juego, no brilló pese a ganar un par de duelos individuales. Careció de precisión en la salida y se vio superado en varias oportunidades por los delanteros rivales, en especial por Castro.

Óscar Vanegas (4.5): no es el mejor central de Millonarios, pero venía haciendo buenos partidos pese a sus limitaciones con el balón en los pies. La entrega y sacrificio son una constante, pero perdió varios duelos con Leo Castro. Nunca ha podido darle salida al equipo con el primer pase, ayer no fue la excepción.

Omar Bertel (5): el lateral izquierdo no estuvo tan fino como en partidos anteriores, intentó en varias oportunidades proyectarse al ataque, pero no con claridad. La conexión con Daniel Ruiz no generó mayor peligro.

Larry Vásquez (5.5): estuvo impreciso y no pudo construir buenas jugadas desde su posición. Por momentos estuvo falto de tiempo y dejó muchos espacios que supo aprovechar el rival. La amarilla empezando el partido pudo haberlo mermado un poco.

Juan Carlos Pereira (5.5): al igual que Larry, dejó muchos espacios en el medio campo, no recuperó muchos balones como es habitual y cuando se sumó al ataque no fue tan importante.

Daniel Ruiz (4.5): no fue desequilibrante, erró muchos pases en el frente de ataque y no estuvo fino al momento de asociarse con sus compañeros.

Mackalister Silva (6): el capitán tuvo un desgaste físico importante al momento de liderar la presión alta, pero con el balón en los pies estuvo impreciso y no fue claro filtrando balones. Perdió el esférico en reiteradas oportunidades y no conectó remates al arco cuando las jugadas lo pedían.

Carlos Andrés Gómez (7.5): fue el mejor en el frente de ataque, el que más lo intentó, no paró de correr y tuvo las opciones más claras del partido. A veces hizo una de más, pero siempre intentó ser desequilibrante.

Jader Valencia (7): hizo un buen partido, anotó el primer gol del partido, pivoteó cuando las jugadas lo pedían, se asoció bien con sus compañeros y presionó bien las salidas del rival.

Cambios

Luis Carlos Ruiz (3): se vio que físicamente no estaba 100%, no marcó diferencia en el frente de ataque, en su función de pivote quedó debiendo, le costó controlar la mayoría de balones.

Daniel Cataño (4): no entró como en partidos anteriores pese a que intentó controlar y liderar el medio campo.

Diego Herazo (SC).