Millonarios no tuvo una buena presentación ante el Envigado en el estadio El Campín. El conjunto ‘embajador’ salió con la nómina suplente, pero no dejó buenas sensaciones ante una hinchada que respondió pese a haber tenido partido la noche anterior. El único que repitió en la titular fue Álvaro Montero, quien fue protagonista, pero no precisamente por destacarse con sus atajadas.

El portero del cuadro capitalino cometió un terrible error que le terminó costando un gol. Sobre los 57 minutos, cuando el partido estaba 0-0, Montero salió del área chica a tomar un balón con las manos, se lanzó al piso, pero el balón se le escapó, le quedó a un rival que no dudo en centrar el balón y Luis Ángel Díaz llegó como cazador de área a las 5 con 50 y empujó el esférico para darle el primero al cuadro naranja.

El arquero de Millonarios ya había salvado en algunas ocasiones al equipo, incluso ha sido figura en lo que va del 2023, pero también ha cometido errores que han terminado en goles contrarios. El último y más reciente error lo cometió en el clásico ante América donde tuvo un mal saque y le convirtieron de mitad de cancha.

