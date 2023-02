Millonarios piensa en la Libertadores y tendrá variantes ante Once Caldas

Millonarios visitará al Once Caldas por la fecha 6 de la Liga Colombiana, el próximo domingo 26 de febrero a las 4:10 PM, en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, duelo en el que el equipo local está obligado a conseguir un triunfo, ya que se encuentra comprometido en la tabla del descenso.

Para este compromiso, el entrenador de Millos, Alberto Gamero, utilizará, en su gran mayoría, una nómina alternativa, dándole la oportunidad de jugar a varios futbolistas juveniles, teniendo en cuenta que la prioridad del equipo será el partido de vuelta por la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores ante la U Católica de Ecuador. Es por lo anterior, que en la lista de convocados no aparecen varios de los titulares y están algunos canteranos que podrían debutar.

Por su parte, el Once Caldas, no sabe lo que es ganar en el campeonato y viene de sufrir una dura eliminación en la Copa Colombia, por lo que la presión para los jugadores y el entrenador Elkin Soto, es la de conseguir una victoria, más viendo que Millonarios no usará a su plantilla principal.