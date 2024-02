Alberto Gamero le envía un mensaje al ex entrenador Jhon Bodmer

Jhon Bodmer llegó a Atlético Nacional a finales del año pasado con la responsabilidad de cosechaar mas victorias para el club verdolaga en 2024. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El equipo no logró encontrar un ritmo de juego consistente y los resultados no acompañaron.

Las críticas hacia Bodmer no se hicieron esperar. Los aficionados del verde paisa no estaban contentos con el rendimiento del equipo y exigían un cambio de timonel. La derrota en la Copa Libertadores frente a Nacional de Paraguay fue la gota que rebasó el vaso.

Bodmer finalmente se despidió de Atlético Nacional. Fue una despedida larga, la gente de la directiva hasta la rogaron a Bodmer que se quedara pero al final él decidió renunciar definitivamente.

Las palabras de Gamero

Las palabras de Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, fueron un bálsamo para Bodmer en este momento difícil. “Fuerza, trabajo y sin agachar la cabeza”, le dijo Gamero en una rueda de prensa.

Sin duda, este semestre ha sido uno de los más difíciles en la carrera de Bodmer. Sin embargo, el entrenador bogotano es un profesional resiliente y seguro que encontrará pronto una nueva oportunidad para demostrar su talento.

Las palabras de Alberto Gamero fueron un gesto de apoyo y solidaridad hacia Bodmer. El entrenador de Millonarios sabe que lo que está viviendo Bodmer es algo que le puede pasar a cualquier entrenador.