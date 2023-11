Millonarios no pudo sacar ventaja de local en el juego de ida de la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional y terminó consiguiendo un empate en los últimos minutos del partido, en lo que fue un partido muy parejo y en el que los ‘embajadores’ tuvieron dificultades para superar a la defensa del ‘verde’ de Antioquia.

Tras finalizar el compromiso, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa de lo que fue el partido, allí no ocultó su disgusto por varios temas, uno de ellos fue la pérdida de tiempo que se tuvo por parte del rival, en donde culpó al árbitro Jhon Hinestroza de haber dejado que esto ocurriera y no darle continuidad al juego.

Una de las frases que llamó la atención del técnico de Millos, fue que aseguró que ellos también quemaban tiempo en los partidos cuando lo tenían que hacer, pero lo hacían de una menara diferente, por lo que lamentó que este tipo de situación se den cuando se está definiendo un título en una final.

“Lo feo del partido fue la quemadera de tiempo. Se lo dije al árbitro. Nosotros también quemamos tiempo y hay formas de hacerlo. Y hoy entraba la camilla, no salía el jugador, se tiraban y calambres, pero esto es fútbol. Le decía que en una final no debía pasar esto. No quiere decir nada del resultado”, fueron las palabras de Alberto en medio de su molestia.

¿Qué Más dijo Alberto Gamero?

El entrenador del ‘azul’, resaltó el trabajo que hicieron sus futbolistas, especialmente en el segundo tiempo, cuando fue superior al rival, pero también lamentó los errores que cometieron en diferentes zonas del terreno de juego, los cuales terminaron influyendo en el resultado del partido y no poderse quedar con el triunfo.

“Nosotros cometimos errores ofensivos y defensivos. Y, sin embargo, pese a que se cometieron esos errores, el equipo nunca dejó de buscar el arco contrario ni de ir al menos por la paridad. Sometió a Nacional en el segundo tiempo a no atacarnos. Eso me deja este partido. Teníamos la gran ilusión y ellos se encontraron con un gol. Eso a ellos les subió la autoestima. Después del gol me parece que no hubo más riesgo. Colocamos el equipo en mitad de cancha y me quedo con las ganas, el deseo. Dejamos la llave abierta”, expresó Alberto.

Y sobre lo que será la revancha en Medellín indicó: “Siempre nos vamos a tener confianza. Vamos a ir a pelear el partido en el Atanasio. Allá hemos tenido partidos buenos, hemos empatado, hemos ganado. Y la posibilidad del título está latente. Cuando terminó el partido, a los jugadores les dije que con el empate no me voy triste ni desmotivado. Salí feliz porque con todo lo que pasó, empatamos. Tuvimos un error en el gol, erramos un penalti. Tuvimos un par de opciones. Hay que tener tranquilidad. Dios nos envió este empate y nosotros lo recibimos con mucho cariño. Sabemos que la llave está abierta. Vamos a prepararnos”,

¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Copa Colombia?

Atlético Nacional y Millonarios definirán al campeón de la Copa Colombia el próximo jueves 23 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 8:00 PM, duelo en el que la expectativa está en conocer si los hinchas del ‘verde’ asistirán de manera masiva al escenario o seguirán sin acompañar al equipo.

