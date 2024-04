En el estadio El Campín se dio un partido con tensión, emoción, goles y polémicas. Millonarios le ganó a Junior de Barranquilla por tres goles a dos en la fecha 17 de la Liga Colombiana I-2024 en un encuentro que tuvo una insólita protesta por parte de los jugadores del equipo ‘Tiburón’.

Millonarios salió de entrada a inclinar la cancha y en los primeros minutos del partido hizo figura al arquero Santiago Mele con remates de Leonardo Castro. Ojo con este nombre, sería clave para que la protesta de Junior no terminara peor de lo que fue.

El marcador se abrió con un gol de Leo Castro al minuto 39 del primer tiempo tras una asistencia de Daniel Ruiz. Mientras que los jugadores de Millonarios celebraban, los futbolistas de Junior se fueron encima del árbitro Jorge Duarte. ¿Qué pasó? Fue la gran pregunta y todo se iba a terminar de aclarar en la conferencia de prensa.

Según contó el entrenador Arturo Reyes, Richard Ortiz, uno de los árbitros asistentes, le dijo al árbitro Duarte que hubo una falta sobre Edwin Ortiz, pero el juez central decidió no sancionarla. Aquella acción de juego terminó en un tiro de esquina para Millonarios. Llegó una nueva jugada y por eso el VAR no pudo revisar aquella acción que sería la antesala al primer gol de ‘Millos’. ¡Boom! Estalló la polémica.

“Queríamos protestar por la decisión arbitral. Visto que no nos movimos y listo, fue todo lo que sucedió”, dijo Carlos Bacca sobre la protesta de sacar el balón y entregárselo a los jugadores de Millonarios tras el primer gol. Por fortuna para el Junior, Leonardo Castro erró un gol que solo intentaron evitar dos jugadores del equipo ‘Tiburón”. Álvaro Montero iba a ser sincero sobre lo que les dijo a sus rivales por este hecho.

Montero reveló qué les dijo a los jugadores de Junior por la protesta en la cancha

“El fútbol es algo para inspirar a las personas más que nada a los niños que lo toman como ejemplo y van a un partido y lo que pasó ahí no tiene nada que ver con eso. Como eso los hice saber a los jugadores del Junior dentro de la cancha eso no es ser leal con el juego del fútbol independientemente de los errores que se pueden presentar que muchas veces te benefician y te perjudican. Tenemos que saber convivir con ese tipo de situaciones y en medio de ese contexto intentar ser lo más prudente con lo que trasmites. Uno de manera consciente no lo percibe, pero sí sirve de inspiración para muchas personas. Pienso que lo se hizo allá estuvo mal tanto ellos como nosotros por el tipo de actitud que tuvimos”, dijo Álvaro Montero en conferencia de prensa.

El próximo partido de Millonarios en la Liga Colombiana I-2024

Con dos fechas por jugar en la Liga Colombiana I-2024, Millonarios se metió al grupo de los ochos equipos que jugaría los cuadrangulares y el próximo partido será en condición de visitante contra Deportes Pereira el sábado 20 de abril a las 4:00 P.M. Los ‘Embajadores’ jugarán en la última fecha contra Boyacá Chicó con horario y día por confirmar.