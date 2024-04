De principio a fin, este partido dio de qué hablar. Millonarios y Junior de Barranquilla se volvió un duelo en el fútbol colombiano que siempre tiene una alta dosis de picante. Luego de la derrota del 17 de abril, el equipo barranquillero volvió a protestar en conferencia de prensa, se burló de una periodista e hizo reaccionar a Alberto Gamero.

Todo empezó en la jugada previa al primer gol de Millonarios. Según alegó todo Junior, el juez de línea Richard Ortiz le señaló al árbitro Jorge Duarte una falta sobre el lateral Edwin Herrera. El juez central no la cobró y la continuidad de esa jugada terminó en un tiro de esquina para los dirigidos por Gamero.

En una jugada diferente a la de la polémica protesta, Millonarios aprovechó el descuido de los jugadores de Junior, Daniel Ruiz tiró un centro y Leonardo Castro de cabeza puso el uno a cero. Los futbolistas del equipo ‘Tiburón’ decidieron protestar entregándole el balón al rival, quedándose parados cuando se reanudó el juego y, como si algo más faltara, acudieron todos a la conferencia de prensa.

Luego de la derrota de Junior vs. Millonarios por tres goles a dos en la fecha 17 de la Liga Colombiana I-2024, se dio una de las conferencias de prensa más polémicas del último tiempo. Claudia Hernández, periodista de RCN Radio, tomó la palabra y le preguntó lo siguiente al entrenador Arturo Reyes: “Profe, independiente de que el árbitro no haya pitado la jugada se sabe que el árbitro es el único que pita y la jugada sigue. ¿Por qué Junior no siguió y se descuidó totalmente en el cobro de Millonarios en el tiro de esquina y se dejaron digamos hacer el gol? La culpa no es de nadie sino de ustedes mismos porque el árbitro es el que pita. El árbitro no pitó, la jugada siguió y ustedes no la quisieron seguir”.

Mientras que la periodista terminaba su pregunta, Carlos Bacca y los demás jugadores del Junior se empezaron a reír. Además, Reyes la interrumpió para responder lo siguiente: “Claudia es correcto, es correcto. En ese momento nos quedamos todos reclamando, pero nosotros no estamos diciendo que el gol es invalido, estamos argumentando y protestando es que el mismo línea le estaba comentado a él que era falta y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla“. Ahora, era el momento de conocer cómo reaccionó Gamero ante esta situación.

La reacción de Gamero ante la burla de los jugadores del Junior a una periodista

Alberto Gamero se vio sorprendido porque otros periodistas levantaron la voz de protesta por la burla de los jugadores del Junior a la periodista Claudia Hernández y decidió reaccionar con unas palabras en conferencia de prensa que se ganaron los aplausos. “En nombre del fútbol colombiano, los jugadores, técnicos y asistentes. Claudia, la verdad te ofrezco unas disculpas en nombre de todos ellos porque sinceramente no sé qué ha pasado, pero si ustedes están hablando de ese tema es porque algo pasó. La verdad, mucho más como una mujer como tú porque te conozco hace 30 o 40 años y me parece que siempre has sido una mujer muy correcta y trabajadora. Entonces, en el nombre del fútbol colombiano y de aquellas personas que cometieron esa infracción y esa falta de respeto contigo, te pedimos disculpas para que no vayas a vivir con este momento que te pasó. Discúlpanos a todos y sigue trabajando que eres una muy buena trabajadora en tu día a día y profesión”, afirmó el DT de Millonarios. Ver video desde 21:14.

Carlos Antonio Vélez le respondió a la protesta de Junior vs. Millonarios

Con una alta dosis de ironía, Carlos Antonio Vélez decidió responderle a Didier Moreno y a todo Junior de Barranquilla por la protesta de quedarse parados y no querer seguir jugando contra Millonarios. “Didier Moreno tiene razón. Hay que mejorar muchas cosas para que el fútbol colombiano dé el salto de calidad, entre otras que los jugadores y técnicos estudien y se aprendan de ley de juego para que cuando hablen y cuestionen lo hagan con el conocimiento que hoy no tienen“, publicó en X el periodista de los canales RCN y Win Sports.