La advertencia se cumplió a cabalidad. Millonarios y Junior de Barranquilla se jugaron una final adelantada en la fecha 17 de la Liga Colombiana I-2024. Hubo goles, polémicas y errores arbitrales, que llevaron a que Carlos Bacca le enviara un mensaje a todo el equipo ‘Embajador’ tras la polémica derrota.

¡A los hechos! Todo empezó en la jugada previa al primer gol de Millonarios que marcaría Leonardo Castro al minuto 39 del primer tiempo. Según lo que reveló el entrenador Arturo Reyes en conferencia de prensa, uno de los árbitros asistentes, Richard Ortiz, le señaló al árbitro Jorge Duarte una falta sobre Edwin Herrera que el juez central decidió no sancionar.

“En ese momento nos quedamos todos reclamando, pero nosotros no estamos diciendo que el gol es invalido, estamos argumentando y protestando es que el mismo línea le estaba comentado a él que era falta y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla“, dijo Reyes en conferencia de prensa sobre toda la polémica que se dio en Millonarios vs. Junior de Barranquilla.

Y efectivamente así fue. El árbitro Jorge Duarte dio continuidad al juego y en una jugada diferente a la que reclamaba Junior, por eso el VAR (Video Asistencia Arbitral por sus siglas en inglés) no podía revisar la supuesta falta a Herrera, llegó el gol de Leonardo Castro tras un centro de Daniel Ruiz.

Los jugadores de Junior decidieron protestar en la cancha del estadio El Campín, sacaron de la mitad del campo, les dieron el balón a los jugadores de Millonarios y se quedaron parados. De milagro, ‘Millos’ no anotó un segundo gol ante la defensa que solo intentaron ejercer dos jugadores del equipo ‘Tiburón’. La polémica estalló en 3, 2, 1…

El mensaje de Carlos Bacca para todo Millonarios tras la polémica derrota de Junior

Tras la polémica derrota de Junior por tres goles a dos, todos los jugadores del equipo barranquillero se presentaron en conferencia de prensa y Carlos Bacca le envió un mensaje a Alberto Gamero y a todo el equipo albiazul: “Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonarios en su campo cero a cero que uno a cero en contra. Ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles, hoy (17 de abril) ese detalle del primer gol a nosotros nos sacó del partido. En el entretiempo no hablamos más nada, solo de eso. Mira que al minuto (del segundo tiempo) nos metieron el segundo y cambió toda la historia del partido. Veníamos con la ilusión, las ganas y los deseos, pero sucedió así. Hay un Dios que es justo y esto seguramente no va a quedar ahí”.

¿Cuántos partidos le quedan a Millonarios en la Liga Colombiana I-2024?

Millonarios ingresó al grupo de los ocho equipos que clasificarían a los cuadrangulares tras la victoria contra Junior y le quedan dos partidos más en la Liga Colombiana I-2024. En la fecha 18 jugarán contra Deportivo Pereira el sábado 20 de abril a las 4:00 P.M. en condición de visitante y cierran de locales contra Boyacá Chicó en la última fecha con día y hora por confirmar.