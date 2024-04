Jugador de Millonarios explicó por qué no hicieron el gol que les regaló Junior

Luego de la polémica protesta de Junior al no querer seguir jugando, un jugador de Millonarios explicó por qué no hicieron el gol que les regalaron.

En uno de esos hechos atípicos que se da en el mundo del fútbol, Millonarios tuvo la oportunidad de marcarle un segundo gol a Junior de Barranquilla luego de que el equipo ‘Tiburón’ decidiera protestar entregándoles el balón y quedándose parados durante el partido del 17 de abril de 2024. ¿Por qué no marcaron? Se reveló ese misterio.

¡A los hechos! Millonarios saltó a la cancha del estadio El Campín con el conocimiento que si le ganaba a Junior se metía entre las ocho posiciones que clasifican a los cuadrangulares. Por ese motivo, salió a imponer condiciones desde el primer minuto y llegó a tener cuatro tiros a puerta en el primer tiempo. Aquel uno cero parcial del primer tiempo pudo ser una diferencia de dos goles, pero…

Cuando los jugadores de Millonarios celebraban el gol de Leonardo Castro al minuto 39 del primer tiempo, todo Junior se fue encima del árbitro Jorge Duarte porque alegaban una falta en la jugada previa a la anotación que el juez de línea Richard Ortiz le avisó, pero que él no sancionó. El VAR no podía revisar esta acción al no ser en la jugada del gol, entonces la polémica estalló en 3, 2, 1…

El partido duró detenido por más de cinco minutos, ya que los jugadores de Junior no querían reanudar el juego. Duarte por fin dio la orden y lo que hicieron Carlos Bacca y compañía fue darles el balón a los jugadores de Millonarios u quedarse parados en símbolo de protesta. El segundo gol de los ‘Embajadores’ parecía un hecho, pero la confusión les jugó una mala pasada.

Álvaro Montero recibió el balón en medio de la protesta del Junior y dio un pase largo que le cayó a Emerson Rivaldo Rodríguez. El extremo no controló bien el balón y dio la posibilidad que los únicos tres jugadores del equipo Barranquillero que levantaron la protesta llegaran al área. Daniel Ruiz cabeceó la pelota y Leonardo Castro remató de volea para que Millonarios perdiera el gol que el rival les había regalado. Todo estuvo una explicación.

Jugador de Millonarios explicó por qué no hicieron el gol que les regaló Junior

Ante la gran duda de por qué Millonarios no hizo el gol que les regaló Junior, Emerson Rodríguez lo explicó todo en la atención a medios de comunicación: “La verdad nos confiamos y yo tampoco espere el balón. Mis compañeros se quedaron parados y cuando ya reaccioné se me pasó y bueno… Desafortunadamente no la metimos. Los jugadores se quedan parados, uno desconcertado y no sabe qué hacer en una jugada de esas”.

Lo que habría dicho el árbitro de la gran polémica en Millonarios vs. Junior

Luego de la victoria de Millonarios contra Junior por tres goles a dos que los hizo regresar de manera momentánea al grupo de los ocho clasificados a cuadrangulares, el periódico El Heraldo, de Barranquilla, recopiló los testimonios de las fuentes que estaban cerca al árbitro Jorge Duarte y sostuvo que el juez afirmó que “sí fue falta, pero no pensé que la situación fuese a terminar en gol. Le quise dar celeridad al juego”.