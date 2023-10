Millonarios dejó escapar la victoria en los últimos minutos ante Unión Magdalena en el duelo aplazado por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2023, por lo que no pudo acercarse al gran objetivo de asegurarse un cupo en el grupo de los ocho, es por esto que el resultado dejó muy molestos a sus hinchas, pero también al entrenador Alberto Gamero.

Muchos fanáticos del ‘embajador’ lamentaron que algunos jugadores se hubieran confiado y no buscarán otro gol para asegurarse el resultado, tema que también molestó al técnico Gamero, que en la rueda de prensa, tras el final del compromiso, habló de lo ocurrido y no se guardó nada, cuestionando las decisiones de sus futbolistas.

“Fue un partido en el primer tiempo muy controlado por nosotros, pero sin oportunidades claras. En el segundo tiempo me di cuenta de que me sobraba un interior y por eso incluí a Beckham como ’10’. Nos hacen un gol de un error nuestro en la salida”, dijo el DT samario, mostrando su claro disgusto con lo sucedido en el juego.

Además, lamentó que no se hubiera buscado cerrar asegurando el triunfo y criticó a sus defensores: “Los partidos no es que se cierren, hay que ganarlos. Cuando no se tiene el balón, hay que defender todos. Se gana no cometiendo errores, el gol es un error en salida… no me gusta el juego bonito atrás”.

Finalmente, Alberto expresó su molestia por no haber anotado otro gol con el que hubieran asegurado el resultado: “Es un trabajo diario, con repeticiones. Hay que buscar al más cercano y hoy nos equivocamos en transiciones… tuvimos para aumentar el marcador, y eso me da piedra”.

¿Cómo fueron los números de Millonarios 0-0 Unión Magdalena?

Como indicó el entrenador Alberto Gamero, el trámite del compromiso fue muy favorable para el ‘embajador’, el cual tuvo la posesión del balón con un 65%, mientras el ‘ciclón’ lo hizo en un 35%. Aunque el ‘azul’ tuvo 10 remates, solamente 2 fueron hacia al arco, muy contrario a los samarios, que patearon en 7 oportunidades con 6 de ellos a la portería.

En cuanto a pases, Millos realizó 585 con una precisión del 87%, contra los 333 de Magdalena con un 78% de efectividad, el ‘azul’ cometió 4 faltas y los visitantes 13, todas estas estadísticas dejan ver que el control del balón no se pudo transformar en, peligro para los locales.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios?

Ahora el ‘embajador’ se medirá en un duelo muy importante en el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe, el día sábado 21 de octubre a las 4:00 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, en donde el local será el cuadro ‘cardenal’, aunque se tendrá la presencia de las dos aficiones.

Encuesta De 1 a 5 ¿cuántos puntos le pones al partido de Millonarios ante Unión? De 1 a 5 ¿cuántos puntos le pones al partido de Millonarios ante Unión? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.