Atención, Millonarios: Jorge Arias no pudo más y tuvo que salir por lesión

Cuando más dominaba Santa Fe el clásico, apareció la viveza de Daniel Cataño para aprovechar la desatención de la defensa rival, cabezazo totalmente solo, mientras se esperaba que atendieran un jugador lesionado y sacaran una pelota adicional de la cancha, que hasta un ‘recogebolas’ entró rápidamente para que no detuvieran la jugada al minuto 42.

De esta manera, se suma uno más al departamento médico de Millonarios y se espera con exactitud el reporte médico de Jorge Arias. La hinchada anhela que no sea grave, pues este central es un jugador fundamental en el esquema del técnico Alberto Gamero y mucho más con la rotación que se espera para la Copa Libertadores.

Una baja más que lamentable para Millonarios, pues ante la ausencia de los titulares, Jorge Arias era el llamado a liderar la defensa en el clásico, pero las cosas no han salido así y al minuto 28 cayó el desgaste en una de sus piernas y pidió el cambio inmediato.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.