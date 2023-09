Daniel Cataño se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Millonarios en los últimos tiempos. Desde su llegada al club ‘embajador’ ha conseguido dos títulos, uno de Copa y otro de Liga, además, de ganarse el corazón de los hinchas con su talento y calidad al momento de tratar el balón.

La última final, contra Nacional, dejó momentos de felicidad luego de pasar momentos complicados ante el mismo rival, pero vistiendo la camiseta del Deportes Tolima. En charla con Salomé Fajardo de AS Colombia, el jugador confesó varios secretos que dejó el partido más importante de la historia del Fútbol Colombiano.

“Con mucha alegría por todo lo que había pasado. Tuvo un valor muy especial para mí este título. La celebración fue con mi familia, con el club, porque a los dos días ya emprendíamos un viaje por Sudamericana. Nos marcó muchísimo a todos, hicimos un gran grupo, una gran familia. El poder salir campeones fue el premio para un proceso que llevaba muchos años. Es muy bonito haber hecho parte de esa historia”, empezó relatando el ‘10’.

Sobre el momento difícil que vivió en Ibagué con el Deportes Tolima, contó que vio este partido como una revancha: “Fue muy bonito. Yo tenía mucha fe que lo podía conseguir, pero era un partido muy complejo para mí. Sentí muchas cosas. Nosotros sentimos cualquier cantidad de pensamientos, pero que haya sido contra Nacional y poder ganarla, fue algo muy bonito por todo lo que había pasado, por lo que se había especulado en Ibagué. Uno queda muy triste que pongan en tela de juicio el profesionalismo de uno, es lo que más lo hiere y rabia da. Un penalti o una situación desafortunada, cualquier jugador la puede tener. Yo siempre he sido un profesional, de ningún equipo han tenido una queja de mí”.

En cuanto a los penales dejó claro que estaba preparado para cobrar el penal si le tocaba: “obviamente los habíamos practicado, yo lo seguí practicando. En un partido de fútbol, en una final podría pasar que me tocara patear. Yo me acerco al profe y le digo, ‘¿quiénes vamos a cobrar o quiénes van a cobrar?’. En la lista no me animé en los 5 primeros, yo quedé como de séptimo para cobrar, pero llegó un momento que ya es decidir. Había un compañero que no se sentía bien para cobrar. Dije, ‘no, tranquilo, que si toca cobrar el siguiente, yo lo cobro’… Si me hubiera tocado patear, yo hubiera pateado, cómo, no sé”.

Otra de las confesiones que hizo Cataño fue lo que le dijo a Jarlan luego de que botará el penal: “Jarlan es un jugador muy importante, es un crack, lo admiro. Cuando yo boté el penal en Ibagué, él me envió un mensaje de fuerza. A mí me tocó después decirle: ‘manito, ahora me toca mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mire yo donde estoy’. Nosotros tratamos de acobijarnos porque le puede pasar a cualquiera. Jarlan tiene una lamparita, aparecen en momentos decisivos e importantes. Era un jugador importante para Nacional, pero también teníamos a Álvaro (Montero) y lo que mide ese muchacho”.