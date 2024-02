Uno de los grandes problemas que ha presentado Millonarios en el inicio del 2024 son las lesiones de algunos de sus futbolistas más importantes, es un tema que ha activado la preocupación en el técnico Alberto Gamero y en los hinchas, pese a que los ha recuperado en días anteriores, Jorge Arias sigue en el departamento médico y Danovis Banguero está pronto a unirse a los entrenamientos del club. Una de las bajas que más sufrió el equipo fue la de Daniel Cataño, en un reporte que no era del todo claro.

Tras la derrota ante Once Caldas en El Campín de Bogotá, Daniel Cataño habló con varios medios de comunicación sobre su lesión y dio la explicación sobre qué es lo que le ocurre exactamente. Cuando se creía que iba para más tiempo de ausencia, en menos de una semana ingresó a convocatoria y el parte de los especialistas fue alentador.

Se creía que el reporte de Daniel Cataño era una pubalgia, pero las cosas no son así, según informó el mismo jugador en sus palabras. Sin embargo, sí se trata de un problema complejo que compromete un procedimiento médico que tuvo que hacerse en el pasado y no fue fácil encontrar el origen. Vale resaltar que él ya puede, pero se está tratando de contrarrestar el dolor que le podría causar.

“Es un tema médico de hace muchos años, cuando me operaron de una hernia. Me pusieron una malla y seguramente en algún momento del torneo pasado se movió y estaba tocando el nervio. Es un tema complejo porque las resonancias y pruebas que hicimos no mostraban nada, pero producía dolor. Es tema complejo, la malla estaba comprimiendo un nervio y esa es la molestia. Se trató con especialistas en el tema y gracias a Dios hoy estamos mucho mejor”, dijo Daniel Cataño.