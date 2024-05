Flamengo goleó a Millonarios en la Copa Libertadores y David Luiz reveló si bajaron el ritmo para que la goleada no fuera peor.

David Luiz habló de Millonarios y reveló si bajaron el ritmo para que la goleada no fuera peor

Pudo ser mucho peor, pero tampoco fue nada bueno el rendimiento. Millonarios terminó la participación en la Copa Libertadores 2024 sufriendo una goleada por tres goles a cero contra Flamengo y la sensación que dejó el equipo brasilero es que bajaron el ritmo para que la victoria no fuera por más goles. ¿Fue así? David Luiz lo reveló todo.

Flamengo saltó a la cancha del estadio Maracaná con la necesidad de ganar para clasificar a los octavos de final, y ante un inminente inicio arrasador que prometía no tener piedad con Millonarios, se encontró con la facilidad que el equipo colombiano tuvo dos grandes errores para que el partido se pusiera dos goles a cero en tan solo 25 minutos de juego.

“El mayor error que cometimos fue, entre comillas, hacernos dos goles nosotros. Los dos primeros goles prácticamente nos los hicimos nosotros, errores nuestros que Flamengo los aprovechó“, afirmó el entrenador Alberto Gamero en conferencia de prensa y los hechos le iban a dar la razón.

Daniel Giraldo decidió devolver el balón con destino al arco de Millonarios al minuto siete del primer tiempo y en un error compartido con Álvaro Montero, quien no alcanzó a llegar a la pelota, le regalaron el gol a Pedro. Uno a cero a favor de Flamengo y empezó una nueva pesadilla para ‘Millos’ en la Copa Libertadores 2024.

Pedro le anotó dos goles a Millonarios. (Foto: Imago)

David Luiz, con 37 años, llegó a la posición de extremo por la libertad que le daba Millonarios y empezó la jugada que terminó con un centro de Gerson y un autogol de Juan Pablo Vargas. Antes que finalizara el primer tiempo, Flamengo ya ganaba tres goles a cero tras otra anotación de Pedro y parecía que Millonarios podría sufrir una mayor goleada.

La opinión de David Luiz sobre Millonarios tras la goleada de Flamengo

Millonarios no solo perdió por goleada tres a cero contra Flamengo, también terminó la Copa Libertadores 2024 sin una sola victoria, ya le había pasado en 1963, y se sumó al Deportivo Cali (2006 y 2016) como los únicos equipos colombianos que terminaron la fase de grupos sin triunfos en más de una ocasión. Aun así, David Luiz le reconoció a Deportes RCN sobre ‘Millos’ que “es un equipo de gran calidad, con grandes jugadores. No ha sido fácil jugar acá (Estadio Maracaná). Hoy (28 de mayo) pienso que iniciamos el partido muy bien y eso fue es algo más difícil para ellos. He visto que pelearon hasta el final“.

David Luiz reveló si bajaron el ritmo para no golear más a Millonarios

Sergio Cortés, de Deportes RCN, le preguntó a David Luiz si bajaron el ritmo contra Millonarios teniendo en cuenta el resultado del partido que iban ganando tres goles a cero en 44 minutos de juego y así fue la respuesta del defensor central: “No, también teníamos que gestionar el cansancio físico. Pienso que en los primeros 30 minutos hicimos un partidazo y ya jugamos ahí con el resultado”.