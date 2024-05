Millonarios ha jugado este martes 28 de mayo su último partido en esta edición de la Copa Libertadores. El ‘Embajador’ llegaba al encuentro ante Flamengo en el Estadio Maracaná sin ninguna posibilidad de pelear ni siquiera el tercer lugar y acabó perdiendo el partido por goleada. El entrenador, Alberto Gamero resaltó la necesidad de fichajes para el próximo semestre.

La actuación de Millonarios en la Copa Libertadores ha finalizado de manera totalmente inesperada. El equipo dirigido por Alberto Gamero tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado y ha quedado en la última posición del Grupo E.

El último partido en la competición se disputó este martes en Río de Janeiro, ya sin tener posibilidades de salir del fondo de la tabla. Los Millos tuvieron otra noche catastrófica y cayeron por goleada ante el ‘Mengao’ por diferencia 3-0, cerrando así su participación internacional por lo que resta de 2024.

Gamero quiere refuerzos para Millonarios

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero dio la cara tras la última derrota del equipo en el plano internacional y dio su lectura sobre lo que fue la corta temporada internacional del equipo. El DT no se escondió y aclaró que la llegada de nuevos refuerzos se vio opacada por la gran cantidad de lesiones.

Flamengo vs. Millonarios (IMAGO / TheNews2)

“Debemos mejorar muchas cosas, el mayor error que cometimos fue hacernos dos goles nosotros. Fueron errores nuestros que Flamengo los aprovechó, eso nos llevó a tener un poco más de inseguridad y ellos de tranquilidad. Somos conscientes que hay muchas cosas por mejorar, teníamos una ilusión grande en esta Copa Libertadores y hoy termina. Debemos mirar y analizar bien, hubo esa pizca de suerte donde no tenemos 4 o 5 jugadores que habíamos traído para esta Copa. Nos fue muy mal y debemos replantear para la próxima” dijo Gamero en conferencia de prensa.

El DT aclaró que el ‘Embajador’ trajo refuerzos para dar pelea en esta Copa Libertadores, pero que el plan no resultó. “Hace días se ha venido tocando el tema de refuerzos, no hay secretos en esto, indudablemente que trajimos unos, pero se nos lesionaron otros, hoy no vamos a buscar culpables, el domingo termina la liga y nos sentaremos hablar de lo que viene. Tuvimos mala suerte de tener varios jugadores lesionados. Con cabeza fría y tranquilidad, sabemos que se necesitan refuerzos y es lo que la junta directiva está planteando“.

Gamero descartó que el problema de Millonarios sea psicológico. “El fútbol y la vida es un estado de ánimo y cuando tenemos estos resultados que hemos tenido, se nota a veces o se ve un equipo sin ánimo, pero lo que veo de este equipo en los entrenamientos y concentraciones y por momentos en el juego no es el estado ánimo. Hay partidos en donde llegamos y llegamos y no la metemos, mientras que el rival llega una vez y nos mete goles. Ahora debemos replantear bien lo que viene“.