Antonio Casale despidió la transmisión de la derrota de Millonarios vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2024 nombrando a Palestino.

Nombró a Palestino: Así despidió Casale la transmisión de la derrota de Millonarios vs. Flamengo

Se la jugó y le salió mal. Antonio Casale, uno de los hinchas más mediáticos de Millonarios, empezó la Copa Libertadores 2024 con una ilusión tan grande que no dudó en jugársela por las aspiraciones del equipo ‘Embajador’. Señaló a Palestino de ser el comodín del Grupo E, pero terminó elogiando al equipo chileno en la despedida de la transmisión de la derrota contra Flamengo.

Las vueltas de la vida… ¡A los antecedentes! Millonarios había perdido contra Bolívar en La Paz por tres goles a dos en la segunda fecha de la fase de grupos y Casale mantenía las ilusiones intactas de una clasificación a octavos de final porque los dirigidos por Alberto Gamero no habían enfrentado a Palestino.

“El único que no ha jugado con palestino es Millonarios, Palestino es el comodín del grupo. Hay que ganarlo, hay que jugar”, afirmó Antonio Casale en el programa ‘Contragolpe’, del canal Trece. ¿Cómo terminó la historia? El equipo chileno le ganó a ‘Millos’ como local y le sacó un empate en Bogotá que lo eliminó de la Copa Libertadores.

El duro golpe deportivo para Casale y los hinchas albiazules aún no iba a acabar. Millonarios sufrió una goleada por tres goles a cero contra Flamengo en Brasil y terminó sin una sola victoria la participación en la Copa Libertadores 2024. Algo que no pasaba desde la edición de 1963. Llegó la hora de despedir la transmisión oficial y el periodista de ESPN no ocultó la tristeza.

Millonarios perdió 3 a 0 contra Flamengo. (Foto: Imago)

“Le ha sobrado media hora al partido. En esa media hora, Millonarios por lo menos volvió a su planteamiento y dibujo táctico que más ha practicado, aunque ya el marcador está tres a cero. Termina siendo una actuación que ojalá no sea para el olvido, muy distante de los objetivos que se trazó para este semestre tanto en lo local como en la Copa Conmebol Libertadores. Digo que ojalá no sea para el olvido para que este sea el punto partida para que los errores que se cometieron en la planeación, en la manera que se reforzó el equipo, en cómo se trabajó físicamente y en cómo se plantearon mal los partidos, que salió mal, no se vuelvan a repetir”, empezó diciendo Antonio Casale antes de nombrar a Palestino.

Nombró a Palestino: Así despidió Casale la transmisión de la derrota vs. Flamengo

Se acuerdan de Palestino, aquel equipo que Casale denominó el comodín del Grupo E de la Copa Libertadores, ese mismo club pasó a ser elogiado por Antonio en la dura despedida que hizo de la transmisión de la derrota de Millonarios vs. Flamengo: “La sorpresa agradable fue la da Palestino que continúa en competencia internacional, venía de fase previa y termina asegurando continuidad en torneo internacional vía Copa Sudamericana (…) Termina la Copa Libertadores para Millonarios que se pensaba podía ser una comedia romántica y terminó siendo una película de terror pocas veces vista antes”.

Alberto Gamero respondió si Millonarios va a tener presupuesto para mejorar la nómina

“Hace días se ha tocado el tema de refuerzos. Esto para nadie es un secreto, no vamos a esconder esto. Indudablemente que trajimos unos (refuerzos), pero se nos lesionaron otros. Hoy (28 de mayo) nosotros no vamos aquí a buscar culpables, el domingo terminamos la liga y nos sentaremos a hablar de lo que viene, pero aquí no hay que buscar culpables, tuvimos la mala suerte de tener tantos jugadores lesionados que eso repercutió en la campaña que hemos hecho. Aquí con cabeza fría y tranquilidad, pero sí con la certeza y la necesidad que se necesitan refuerzos. Eso es lo que la junta directiva está planteando“, afirmó Alberto Gamero en conferencia de prensa.