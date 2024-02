Los rumores sobre Andrés Llinás no se hacen esperar. El defensa bogotano parece que ha tenido serias posibilidades de irse de Millonarios rumbo al exterior. Varios clubes de Sudamérica, México e incluso de Europa han sido mencionados en el entorno del jugador, pero sin ningún negocio hecho.

En las últimas horas, los periodistas Antonio Casale y Guillermo Arango, en el programa En La Jugada de RCN Radio, dieron detalles y los nombres de dos clubes que buscaron a Andrés Llinás, pero Millonarios les dijo que no. El defensa bogotano es un baluarte en la zona defensiva de Alberto Gamero y lo consideran alguien de altísimo valor en el club ‘Embajador’.

Según los mencionados comunicadores, Peñarol de Uruguay y Toluca de México han sido los últimos clubes en preguntar por Andrés Llinás. La oferta desde Montevideo no es nueva, pues Tito Puccetti, apenas comenzando el año 2023, había revelado que el gigante de Sudamérica iría por ‘El Mono’ y que Millonarios esperaría 2.5 millones de euros por el pase.

Según lo confirmaron en el programa de RCN, en Millonarios no hubo mucho interés en escuchar las ofertas y las propuestas no tuvieron eco en las directivas. Andrés Llinás, un jugador campeón con el equipo azul en Colombia, con convocatorias a la Selección y canterano, es alguien muy valioso para la dirigencia y merece una alta cotización. Situación por la cual no avanzaron dichos negocios.

Llinás, un hombre clave en Millonarios

Andrés ​Llinás tiene además el reto de la Copa Libertadores con Millonarios, la gran deuda histórica del club. El equipo ‘Embajador’ prefiere ir a este torneo con su alma en la defensa y no salir al mercado por otro defensor. A sus 26 años, ‘El Mono’ estaría en el momento ideal para dar el salto al exterior, pero el sentimiento hacia la hinchada e institución, es mutuo.

Llinás se ilusiona con la Copa Libertadores

“Es el torneo más especial para uno como jugador, jugar la Copa Libertadores es un premio para el equipo. Creo que tenemos un equipo para pelearla y estamos ansiosos de que salgan los grupos para mirar contra qué equipo nos va a tocar. Estar en fase de grupos es diferente porque uno ya juega los seis partidos y es diferente, es ya estar metido de lleno en la Libertadores y es un sueño jugarla con Millonarios, enfrentarnos a los mejores equipos de América y ojalá lo podamos hacer de la mejor manera”, dijo Llinás en AS Colombia.

