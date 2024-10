Reconocido hincha de Millonarios reemplaza a Vélez tras inesperada renuncia en RCN

Tras lo sucedido con su hijo, el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, seguramente en un gesto de solidaridad, también causó furor en redes sociales por su inesperada renuncia a importante cargo en RCN Radio. No lo pensó dos veces y dio un paso costado. Hasta el pasado 10 de octubre, era el encargado de la información deportiva en el espacio de la mañana en La FM.

Dos detalles que a varios oyentes tomó por sorpresa. Los ojos se colocan en la emisora La FM y sus decisiones, una marca de RCN Radio, que por varios años tuvo a Luis Carlos Vélez al frente del programa de la mañana. El periodista no va más en este espacio radial y seguramente buscará nuevas oportunidades en Estados Unidos. No se sabe con exactitud la razón por la que se tomó esta inesperada determinación.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.