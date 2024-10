El anuncio es que, hasta la fecha, Carlos Antonio Vélez dejará de entregar la información deportiva del noticiero de la mañana en La FM. La noticia causó revuelo en redes sociales, pues no se esperaba tal notificación. Pareciera que la salida de su hijo de la dirección del mencionado medio, precipitó esta irrevocable decisión.

Parece que en un gesto de solidaridad con su hijo, Carlos Antonio Vélez decidió dar un paso al costado y no va más en RCN en importante cargo. Precisamente, en la mañana de este 10 de octubre, la emisora La FM, perteneciente a RCN Radio, sacudió a Colombia con más novedades. No solo anunciaron la salida del reconocido periodista deportivo, sino que también confirmaron su reemplazo inmediato en la cadena de medios de la Organización Ardila Lülle.

