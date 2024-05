El técnico del 'azul' no ha tenido un buen rendimiento a nivel internacional.

Millonarios está muy cerca de consumar un nuevo fracaso a nivel internacional, quedando eliminado de la Copa Libertadores y con muchas posibilidades de tampoco ir ni siquiera a la Sudamericana, es por esto que muchos hinchas están muy molestos con el entrenador Alberto Gamero, por lo que piden su salida y el inicio de un nuevo proyecto.

Con el pasar de las jornadas, son más los aficionados que se suman a los cuestionamientos, al técnico samario, debido a los planteamientos que ha hecho, pero especialmente por ser siempre blando con la dirigencia y no exigir refuerzos de jerarquía para afrontar la Libertadores, pero también las competiciones locales, en donde se ha visto con una nómina corta.

La decisión que tendría la dirigencia de Millonarios

Aunque el pedido de una parte importante de los hinchas es que el ciclo de Alberto Gamero, en la directiva de Millonarios, no tendrían pensado sacar al técnico, así lo contó el periodista e hincha del club ‘azul’, Mauricio Gordillo, quien indicó que el mayor accionista del club, Gustavo Serpa, aseguró que el entrenador samario no se irá, sin importar los resultados del semestre.

La única manera para que Gamero salga del ‘embajador’, sería que el propio técnico no quiera estar más en el equipo y decida dar un paso al costado, algo que de momento no ha ocurrido, pero ante tantas críticas, no sería descabellado, teniendo en cuenta que es un entrenador que podría encontrar rápidamente un nuevo proyecto, ya sea en el país o en el exterior.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios por la fecha la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

Gordillo también contó que en el ‘azul’ se le dará un fin de ciclo a muchos jugadores, por lo que en el próximo mercado se daría un buen número de salidas, por lo que la idea de la directiva sería la de mantener a Alberto y que él sea el que guía el nuevo proceso que se buscaría tener con los jugadores que lleguen a reforzar la plantilla.

Los pobres número de Alberto Gamero a nivel internacional

Desde su llegada a Millonarios en el año 2020, el técnico Alberto Gamero completó 20 partidos dirigidos a nivel internacional con el club ‘azul’ de Bogotá, incluyendo la Copa Libertadores y Sudamericana, en donde nunca pudo clasificar a la fase de octavos de final de ninguno de los dos torneos, pero además, teniendo un saldo muy desfavorable.

Los números de Gamero son muy flojos, debido a que de 20 partidos que completó, solamente ha ganado en 6 oportunidades, empató en 5 y perdió 9 veces, para un promedio del 38,3, un rendimiento muy flojo y que tiene muy molestos a sus hinchas, los cuales desean tener en alguna ocasión una presentación digna a nivel continental.