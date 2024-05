Millonarios quedó con muy pocas posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y con muchas complicaciones para poder quedar por lo menos tercero en el grupo y así ir a la Copa Sudamericana, es por esto que los hinchas están muy molestos con la dirigencia, por no haber realizado una buena inversión a comienzo de semestre.

Otro de los fuertemente apuntados es el entrenador Alberto Gamero, al que la afición le cuestiona no haber sido fuerte ante los directivos y haber exigido jugadores de jerarquía, experiencia y que estuvieran a la altura para afrontar la Libertadores, por lo que muchos piden que el samario ya debe dar un paso al costado en el club.

El mensaje de Alberto Gamero a la hinchada

Después de terminar el compromiso, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación sobre lo que fue la igualdad con Bolívar, que los dejó muy mal parados en la Libertadores, siendo enfático en entender la molestia de los hinchas, en donde en algunas tribunas pidieron su salida y otros la emprendieron contra los futbolistas.

“Nos toca devolverle la alegría al hincha. Es difícil clasificar a fase de grupos, nuestra ilusión era jugarla, pero nos han pasado muchas cosas, siempre tenemos en mente darle alegrías a la afición… Lo que menos queremos es que nuestra gente salga molesta del estadio”, fue el mensaje de Gamero a los aficionados que se encuentran molestos por el mal momento del equipo.

Alberto Gamero técnico de Millonarios ante Junior por la SuperLiga BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

Alberto Gamero explicó su intención ante Bolívar

Uno de los temas que los hinchas más le cuestionaron al técnico samario, fue el haber puesto a jugadores jóvenes a que respondieran ante la gran exigencia de la Libertadores y no a otros con más experiencia, algo que se repitió contra Bolívar, es por esto que Alberto explicó cuál fue su intención con el planteamiento que hizo, como poner a Yuber Quiñones.

“Yo no improviso, yo los miro durante mucho tiempo. Es un jugador que tiene buena pegada, que tiene dribling, y nosotros necesitamos eso por el lado derecho. Banguero no es derecho, Beckam no es derecho, y me incliné por enviar a Quiñones (Yuber) por el lado izquierdo, por la pegada que tiene, por la media distancia, que era algo que nos podía ayudar también”, dijo el DT de Millonarios.