Millonarios vive uno de los momentos más difíciles desde la llegada de Alberto Gamero como su entrenador en el año 2019, esto debido a la vergonzosa presentación en la Copa Libertadores, torneo del que quedó completamente eliminado a falta de una fecha de disputarse, pero también por el pobre rendimiento mostrado en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024.

El flojo presente del equipo ha generado que una parte importante de la hinchada pida la salida del técnico Gamero, en donde le cuestionan los planteamientos que ha hecho en los partidos a lo largo del semestre, pero la razón por la que más lo critican se debe a la falta de refuerzos que hizo el club en el inicio del semestre.

La directiva habría decido sobre Alberto Gamero

En medio de las fuertes críticas al técnico Gamero, el periodista César Augusto Londoño, quien es muy cercano a la dirigencia de Millonarios, reveló que desde el club tendrían decidido en continuar con el proceso de Alberto para el segundo semestre, ya que piensan respaldarlo a pesar del pobre presente y del malestar de la afición.

La intención de la directiva sería la de continuar por el mismo camino que se ha hecho desde la llegada de Gamero, en donde la apuesta es la de fortalecer las divisiones menores y sacar talentos que posteriormente salgan vendidos, por lo que no se darían mayores cambios en el equipo de cara al futuro, información que sin duda no cae nada bien a los hinchas que piden reforzar la plantilla.

Alberto Gamero no piensa renunciar

Ante la decisión de la directiva de mantener al técnico, todo indica que Gamero seguirá al mando de Millonarios, ya que en los planes del entrenador no está en renunciar, como lo hizo saber en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Atlético Bucaramanga, en donde aseguró que “mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores”, dijo Alberto.

Que concluyó indicando: “Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar. De las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”.