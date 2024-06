“Yo hablé con don Gustavo Serpa, me dijo ‘vamos a hablar en las próximas horas con Falcao Garcia, a ver si la posibilidad realmente existe o no’… Lo llamó y lo está llamando, seguramente se van a reunir”, dijo Londoño. Estas maniobras aumentan la ilusión de los fanáticos de Millonarios.

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez. Estas cosas son más complejas y son temas que se hablan con la familia, es importante la decisión de ellas. Con el doctor Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”, fueron las palabras de Falcao para la ilusión de Millonarios.

“Es muy curioso. Millos (Millonarios) fracasa, los palos son para Serpa y aparece el ‘distractor’ tema de Falcao. Puro humo, ya no se habla de Serpa. Piensa mal y acertarás”, dice Iván Mejía en la red social X.

Toda esta situación alistó el trino de Iván Mejía Álvarez, uno de los periodistas más polémicos de la historia que sigue cargando contra Gustavo Serpa tras el fracaso de Millonarios. Está alejado de los medios, pero la red social X se ha convertido en su mejor aliada para expresar todo lo que siente, sus análisis y puntos de vista. ‘El Embajador’ no es la excepción.

Un fichaje que no es fácil, el costo es alto para Millonarios, el salario del ‘Tigre’ está por las nubes para un país como Colombia y el futbolista tendría que bajar sus pretenciones, que es complicado pensando en el bienestar para su familia, que es lo más preciado para él. Las posibilidades en la MLS o Asia siguen siendo las primeras en la lista.

El periodista Iván Mejía se pronunció y lanzó duras palabras contra Gustavo Serpa, la posibilidad de Radamel Falcao García en Millonarios y el fracaso en general del club ‘Embajador’, que no pudo en Liga Colombiana y en Copa Libertadores. Faltando una fecha para que finalizaran las respectivas fases de grupos, el equipo azul ya no tenía la posibilidad de avanzar en el torneo internacional, ni ser finalista en el FPC.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.