Por supuesto, el error no pasó desapercibido y fue viral en las redes sociales.

Todo sucedió en vivo en RCN Televisión durante el partido Chile vs. Colombia en septiembre pasado, por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Javier Fernández, más conocido como ‘El Cantante del Gol’, falló al momento de decir el apellido del arquero de la Selección Colombia, pues no dijo Vargas, sino que entonó la vulgar palabra que la Conmebol escribió a dar la formación de Millonarios.

Las críticas y los memes tras el error no se han hecho esperar tras este curioso suceso en las redes sociales oficiales de la Conmebol.

Todo iba bien hasta que llegó el momento de leer el apellido de Juan Pablo, defensor costarricense de Millonarios, pues no decía Vargas, sino otra palabra con tintes obscenos, lo que le fue suficiente para que no le perdonaran en redes sociales e hicieran caer en cuenta del error ortográfico. Posteo que hasta el momento sigue vigente en X.

En medio de la fiesta y de las buenas sensaciones que dejó este empate de Millonarios, no pasa desapercibido el error de la Conmebol en sus redes sociales al momento de anunciar las formaciones de ambos equipos. Flamengo no tuvo problema, pero en el listado de Millonarios, se activó el modo ‘Cantante del Gol’.

Millonarios sonríe y vive buenos momentos deportivos tras sus últimas presentaciones tanto en Liga Colombiana como en Copa Libertadores. En su más reciente salida en El Campín, el equipo azul enfrentó a Flamengo en un escenario totalmente de azul. Aunque no ganó, ‘El Embajador’ sí cazó un empate que sabe a victoria ante uno de los favoritos al título continental.

