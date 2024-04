Al final, Millonarios respira tranquilo, pues parece que la tarea está cumplida. La hinchada no falló, no se jugó mal y el punto sabe a victoria, pues habrá que ver si Palestino o Bolívar pueden empatar con Flamengo cuando los vaya a visitar.

Con 10 hombres, por la expulsión de Larry Vásquez, Millonarios hizo milagros cuando todo parecía perdido. Los dirigidos por Alberto Gamero sumaron su primer punto en el grupo E y comienzan de buena manera el camino de la gloria. Es que así se puede catalogar, teniendo en cuenta la grandeza del rival, el favoritismo con el que aterrizó en Bogotá y donde se creía que no tendrían lío para sacar los tres puntos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.