Seguramente, para el árbitro Jorge Duarte, esta mala definición fue lo mejor que pudo pasar. Por fortuna, esa acción no aumentó el marcador. ¿Cómo hubiera reaccionado el árbitro? Otra de las preguntas que surgen.

Las miradas, en este caso, se colocan en la reanudación del juego tras el 1-0 de Millonarios. Junior se paralizó por completo en la cancha, entregó la pelota a Millonarios, pase desanimado de Carlos Bacca a Andrés Llinás, y mientras estaban paralizados sin querer jugar, Leonardo Castro hizo una curiosa maniobra que no pasa desapercibida y resultó siendo insólita.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.