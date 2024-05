Vale resaltar que no es la primera vez que un equipo en la Copa Libertadores recurre a esta práctica. Se hace como estrategia para desesperar al rival, quemar tiempo y frenar las acciones del partido. Y más cuando el rival está ansioso por marcar. Fue un tema que Mackalister Silva hizo referencia y hasta el técnico Flavio Robatto comentó que su club sí se excedió un poco con eso.

Eso sí, hubo un detalle que parece no pasó desapercibido durante el partido, y fue la pérdida del tiempo del equipo visitante. Durante la segunda parte, habría momentos en los que Bolívar habría quemado minutos para acercar el pitazo final. Para uno de los periodistas, esto fue clave preguntárselo a Mackalister Silva, ídolo de Millonarios y voz de autoridad en el camerino. El capitán azul le dejó un mensaje a los jugadores bolivianos.

Millonarios, cerca de otro fracaso internacional. El equipo azul no pudo contra Bolívar de La Paz, en el partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El resultado final fue un 1-1, que no le sirve de mucho teniendo en cuenta sus aspiraciones. Hinchada enojada, caras largas y los mismos fanáticos desesperan y dan en el blanco, pues pareciera que el ‘Embajador’ es alérgico a la máxima competencia de clubes de la Conmebol.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.