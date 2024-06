Otro de los temas que preocupa a Atlético Nacional es el estadio para disputar la primera parte de la temporada, recordando que el Atanasio Girardot de Medellín estará en total dominio de la FIFA por el Mundial Sub 20 Femenino.

Mientras Atlético Nacional gestiona la logística para el cuadrangular en Lima, sigue acelerando por los fichajes. Parece que David Ospina, Jorman Campuzano y Roger Martínez están cerca de firmar. El portero quedó libre de Al Nassr, el volante no es tenido en cuenta en Boca Juniors y el atacante confirmó su deseo de salir de Racing y escuchar la oferta del club verdolaga.

Atlético Nacional sigue con la mira puesta en el mercado de pases, donde tiene la obligación de salir por los mejores elementos para dar la pelea por el título de Liga Colombiana y el cupo a Copa Libertadores 2025. El club dirigido por Pablo Repetto deberá salir por mejores elementos para confeccionar la nómina y volver con la máxima jerarquía posible. Hay otra situación que no se pierde de vista en la institución, y es la pretemporada en las próximas semanas.

