Antonio Casale estuvo acompañado en la narración del partido Millonarios vs. Bolívar por Osvaldo Ruiz Madachi.

Burlas, críticas y memes contra Antonio Casale por el Millonarios vs. Bolívar

Las críticas contra Antonio Casale pasan por algunas palabras o cierta parcialidad que puede mostrar en algunos momentos de la transmisión. En la red social X, mismo hinchas del equipo azul cargan contra él y cada vez más no soportan que esté a cargo de los juegos de Millonarios.

Principalmente, muchos hinchas de Millonarios se han visto inconformes por tener a Antonio Casale en la narración oficial del partido. Vale resaltar que no es la primera vez que cargan contra él, pues en los anteriores juegos, las redes sociales también han apuntado contra sus palabras.

Pareciera que hay aires de crisis. En cuatro salidas, Millonarios acumula dos derrotas y dos empates, para dos puntos en la tabla y -3 en la diferencia de gol. Por esta razón, el juego contra Bolívar resultaba fundamental para mantenerse en la pelea y al menos alcanzar a Flamengo, que suma cuatro puntos y sorprende por sus últimos resultados, que también no han sido buenos.

Millonarios se jugaba la vida en El Campín de Bogotá contra Bolívar de La Paz, en el partido válido por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2024. En un escenario pintado totalmente de azul, el ‘Embajador’ buscaba los tres puntos para mantenerse en la pelea por el cupo a los octavos de final. Las cosas, lastimosamente, no salieron como lo planeado y el compromiso terminó 1-1.

